Тюмень заявилась на Гонку чемпионов

Союз биатлонистов России поддержит заявку Тюменской области на проведение в апреле в 2019 года Гонки чемпионов. Решение было принято в пятницу, 7 декабря, на встрече губернатора Александра Моора и президента СБР Владимира Драчева.

По словам главы региона, Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» – это один из трех биатлонных комплексов в стране с категорией «А», на последние соревнования сюда приезжали любители биатлона из 20 регионов.

«Он не должен выпадать из международного графика. Поэтому мы формируем заявку на проведение в этом сезоне Гонки чемпионов, планируем принять ее в начале апреля и пригласить как биатлонистов, так и лыжников, такой формат мы уже использовали, и он понравился публике», – сказал Моор и заверил главу СБР, что соревнования будут организованы на самом высоком уровне.

«У Тюменской области огромный опыт в проведении самых масштабных спортивных мероприятий, большие биатлонные традиции и один из лучших в мире биатлонных стадионов. Считаю, что Тюмень с успехом справится с задачей проведения соревнований, мы готовы подать заявку от региона в IBU уже на ближайшей встрече с представителями Международного союза биатлонистов», – ответил Владимир Драчев и добавил, что Тюменская область – это базовый регион для подготовки сборной России по биатлону и проведения основных стартов.

Тюмень, служба информации

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