Тюменец побил жену журнальным столиком

В селе Викулово мужчина побил жену за просьбу дать ей денег на покупку спиртного. Женщина вместе с подругой распивала алкогольные напитки. Вернувшемуся вечером домой мужу это не понравилось. После того, как супруга озвучила свою просьбу, он ударил ее журнальным столом, а затем несколько раз пнул в живот.

«Свидетельница происшествия вызвала скорую помощь для хозяйки дома. Врачи зафиксировали причинение легкого вреда здоровью. Подозреваемый доставлен в отдел полиции», – сообщили в УМВД РФ по Тюменской области. Там добавили, что, по предварительной информации, агрессор тоже был нетрезв.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Тюмень, служба информации

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