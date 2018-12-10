В Ишиме 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна сауны

В Ишиме, выпав из окна третьего этажа, погибла 17-летняя девушка. ЧП случилось в ночь на 9 декабря. Несовершеннолетняя сорвалась с подоконника в здании сауны на ул. 8 Марта. Сотрудники заведения не смогли пояснить «Новому Дню», при каких обстоятельствах произошла трагедия.

В следственном комитете уточнили, что, по предварительным данным, это был несчастный случай. «Девушка, сидя на подоконнике, потеряла равновесие и упала с высоты 3 этажа. Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. Проводятся опросы очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

По информации источников «Нового Дня», близких к правоохранительным структурам, девушка приехала в сауну вместе со своим другом.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 10.12.18

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