Тюменец собрал большой урожай конопли на заснеженном поле

В Тюмени молодой мужчина собирал в заснеженном поле коноплю. Его заметил охранник одного из торговых центров и вызвал полицию. Прибывший наряд задержал тюменца. В ходе досмотра у безработного гражданина было обнаружено два полимерных пакета с веществом, которое направили на исследование.

«Эксперты установили, что содержимое является растительным наркотиком «марихуана», весом более пятисот граммов», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за хранение наркотических средств, он пояснил, что собирал коноплю для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.12.18

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