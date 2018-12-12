Александр Моор наградил отца губернатора Ямала

Глава Тюменской области Александр Моор наградил почетной грамотой первого зампреда областной думы, отца своего ямальского коллеги Дмитрия Артюхова Андрея Артюхова.

Губернаторская грамота досталась Артюхову-старшему за значительный личный вклад в обеспечение реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление правового государства и в связи с 25-летием принятия Конституции РФ.

Такие же грамоты от Моора получили уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев и два судьи Центрального районного суда Тюменской области – Анна Серебрякова и Анна Урубкова.

Тюмень, служба информации

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