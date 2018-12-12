В Тюменскую область назначили нового подполковника

В Тюменской области назначен новый замглавы следственного управления следственного комитета. Это подполковник Александр Бессмельцев. Приказ о его освобождении от прежней должности подписан 3 декабря, в среду, 12 декабря, он официально представлен новому коллективу в Тюмени, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас СУ СК Тюменской области возглавляет Александр Кубляков. Его первый зам – Ахмед Асхабов.

С 2015 года и до назначения в Тюмень г-н Бессмельцев работал старшим инспектором организационно-аналитического отдела в управлении СК.

Согласно официальной справке, Александр Бессмельцев родился 17 июня 1985 года в городе Острогожск Воронежской области. В 2007 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2013 по 2015 годы занимал должность инспектора первого отдела процессуального контроля управления процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах СКР.

Тюмень, служба информации

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