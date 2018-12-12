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Среда, 12 декабря 2018, 19:25 мск

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Тюменский сенатор получил высокую госнаграду из рук представителя Кремля

Тюменского сенатора Михаила Пономарева наградили орденом Почета. Госнаграду тюменец получил из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко на торжественном заседании, посвященном 25-летию Конституции РФ и образования Совфеда.

Кириенко поблагодарил всех сенаторов за совместную высокоэффективную работу и кроме Пономарева вручил награды еще тринадцати членам верхней палаты парламента.

Орденом Почета в России награждают за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. Владелец ордена получает право на различные льготы и выплаты: добавка к пенсии, бесплатный проезд в транспорте, частичная оплата коммунальных услуг и т.д.

Тюмень, служба информации

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