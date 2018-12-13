Тюменские депутаты хотят утвердить перечень законных причин бедности

Депутаты тюменской облдумы намерены изменить федеральное законодательство в части оказания адресной помощи гражданам, которые по независящим от них причинам получают доход ниже прожиточного минимума. В настоящее время федеральным законом понятие «независящие причины» не установлено, перечень этих самых причин отсутствует, что, по мнению тюменцев, создает проблемы для работников соцслужб.

«Перечень этих независящих причин необходимо сделать, чтобы исключить субъективное толкование, чтобы соцслужбы имели четкое представление, как работать, – пояснила «Новому Дню» депутат Инна Лосева. – Представьте, что вы встретились с человеком, который пьет, к примеру. И у вас сложилось о нем определенное мнение, и вы начинаете толковать по-своему, что такое независящие причины. Я – другой человек и трактую по-своему. А субъективные трактовки могут привести к нарушению законодательства».

Стоит отметить, что в настоящее время областной закон противоречит федеральному – нем прописан перечень «независящих причин», по которым потенциальные получатели поддержки получают доход ниже прожиточного минимума. Согласно региональному документу, это многодетность и нетрудоспособность.

Сейчас тюменские законодатели вынуждены приводить свой закон в соответствие с федеральным, и отменить пункты, которые приводят к сужению круга лиц, имеющих право на получение помощи. Эти поправки будут рассмотрены на заседании 18 декабря.

«Одновременно мы вносим федеральный законопроект, в котором понятие «независящие причины» расшифровано. И мы просим, чтобы определение перечня этих причин было правом субъекта, – рассказала Инна Лосева. – Законопроект мы направим в Госдуму и привлечем всех своих депутатов, из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, чтобы они поспособствовали скорейшему рассмотрению».

Тюмень, служба информации

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