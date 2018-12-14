В шахте тюменской новостройки нашли труп уборщицы

В новостройке на ул. 50 лет Октября в Тюмени обнаружено тело 46-летней женщины. Тело с признаками падения с высоты нашли в шахте лифта вечером 13 декабря при уборке строительного мусора.

«По предварительным данным, погибшая являлась сотрудницей клининговой компании, осуществлявшей уборку помещений в новом строящемся доме», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают обстоятельства ЧП: уже произведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая документация, проведены допросы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.12.18

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