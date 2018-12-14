В центре Тюмени сгорел ресторан в старинном особняке

В самом центре Тюмени горело историческое здание. Около полудня начался пожар в доме купцов Чираловых на ул. Семакова, 8. К месту происшествия были направлены 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники МЧС.

«Вызов поступил в 11.48. Горела кровля и частично второй этаж. Общая площадь возгорания составила 150 м.кв. Ресторан «Золотая Черепаха», который располагается в здании, находится на реконструкции, поэтому эвакуация не понадобилась. Пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано в 13.47», – сообщили «Новому Дню» в МЧС по Тюменской области.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели, причина пожара устанавливается. По мнению градозащитников, речь может идти о поджоге.

«По всей России при помощи поджогов освобождают землю в центре городов. Это подсечно-огневой метод, самый беспроигрышный вариант – пожар списывают на бомжей, виновных как правило не находят,– говорит эксперт по объектам историко-культурного значения, архитектор Екатерина Журавлева. – Летом и осенью в Тюмени горело много объектов. К примеру, дом купца Жернакова, который был на 90 процентов отреставрирован на деньги собственника. Потом еще два дома сгорели «случайно», а поблизости как раз элитное жилье строится. С 2017 года в Тюмени сгорело 8 объектов. Таких массовых пожаров памятников не было с 90-х годов».

По словам Екатерины, ранее руководство Тюменского госуниверситета хотело снести объект на Семакова, 10, чтобы на его месте построить корпус ТГУ. Общественникам удалось отстоять здание.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.12.18

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