Тюменская область сэкономила на выборах губернатора и раздала премии избиркомам

Подготовка и проведение выборов губернатора Тюменской области в сентябре 2018 года обошлись региональному бюджету в 702 млн 707 тыс. рублей. Об этом глава облизбиркома Игорь Халин заявил в ходе заседания думы 18 декабря, отчитываясь перед депутатами о расходовании средств.

Всего на организацию выборов избиркому было выделено более 708 млн 219 тыс. рублей, однако удалось сэкономить 5,5 млн рублей. «Экономия образовалась по итогам проведения конкурсных процедур на информационную печатную продукцию для избирателей и в связи с совмещением дополнительных выборов депутата Заксобрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу № 3», – говорится в отчете избиркома.

Один из бывших кандидатов в губернаторы – депутат Иван Левченко – задал вопрос о премировании членов избиркомов. «Тут в первом и втором пунктах сказано о вознаграждении. Какая сумма выделена на эти цели облизбиркому и сколько человек премировано», – спросил он.

Игорь Халин не смог ответить депутату. Он пообещал предоставить информацию по этому вопросу позже. «Могу только сказать, что речь не только о членах субъектовых комиссий, но и о работниках аппарата», – сказал Халин.

Тюмень, служба информации

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