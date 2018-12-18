Тюменские власти пообещали налоговый вычет тем, кто занимается в спортзалах

Тюменские чиновники придумали, как мотивировать население заниматься спортом. Как сообщил в ходе заседания облдумы 18 декабря директор Департамента физкультуры, спорта и допобразования Дмитрий Грамотин, система стимулирования состоит из выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме этого, рассматривается возможность получения налогового вычета гражданам, которые приобретут абонементы в фитнес-центры, спортклубы и т.д.

«ГТО – это мощная мотивация для молодежи, – поддержал Грамотина депутат Николай Токарчук. – Большинство вузов добавляет абитуриентам по десять баллов за значки ГТО, есть возможность поступить на бюджетные места».

По словам депутата Владимира Ульянова, главное, что нужно сделать – это обеспечить необходимую инфраструктуру для развития физической культуры и массового спорта – построить спорткомплексы, спортплощадки, корты и т.д. «Если мы создали условия – люди сами идут. Вот это стимул», – резюмировал Ульянов.

Вопрос обсуждался в рамках отчета правительства о региональном проекте «Укрепление общественного здоровья», по итогам реализации которого к 2024 году планируется довести долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 59,1%.

Тюмень, служба информации

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