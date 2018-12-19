Тюменские полицейские прошлись по злачным местам Тобольска (ВИДЕО)

Сотрудники УМВД России по Тюменской области вместе с коллегами из Росгвардии прошлись по злачным местам Тобольска. Операция проводилась с целью «оздоровления криминогенной обстановки и устранения причин возникновения нарушений общественного порядка». В зону внимания попали развлекательные и питейные заведения, объекты торговли, массажные салоны, хостелы и общежития, места массового скопления граждан.

Как сообщили в областном полицейском главке, в ходе мероприятий было выявлено пять правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя. Изъято свыше 800 единиц контрафактный продукции.

Кроме того, оперативники пресекли работу массажного салона, где оказывались услуги интимного характера. Полицейскими задержаны работницы заведения, которые привлечены к административной ответственности. Проводятся мероприятия, направленные на привлечение к ответственности и организаторов нелегального бизнеса.

Во время полицейского рейда проверены места компактного проживания иностранных граждан. Стражи порядка проверили около 700 приезжих, порядка 200 человек доставлены в отдел полиции из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность и разрешающих пребывание на территории России. Все они поставлены на дактило-фотоучет.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, подобные оперативно-профилактические мероприятия полицейские планируют проводить и в дальнейшем.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 18.12.18

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