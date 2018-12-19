Губернатор Моор заменил одного своего заместителя другим

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин займется вопросами инвестиционной политики и поддержки бизнеса. Как сообщается на сайте правительства, к полномочиям Вахрина добавились координация и контроль деятельности одноименного профильного департамента.

Напомним, ранее кураторство за данной сферой было закреплено за замгубернатора Вадимом Шумковым. Когда Шумков был назначен врио губернатора Курганской области, его полномочия временно взял на себя глава региона Александр Моор.

По данным «Нового Дня», вакантный пост замгубернатора по инвестициям хотела занять бизнесомбудсмен Лариса Невидайло, также одним из претендентов считался директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов, однако было решено просто перераспределить полномочия между членами правительства.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.12.18

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