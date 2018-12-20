Ишимского педофила осудили на 22 года (ФОТО)

В Ишиме осужден педофил, изнасиловавший восьмилетнюю девочку в январе 2018 года. Ему придется отправиться в колонию строгого режима на 22 года. А также выплатить матери пострадавшей девочки два миллиона рублей. Ребенок остался жив, но имеет психологическую травму.

Педофил – местный житель 1964 года рождения, который ранее был судим за кражи. В общей сложности он провел в колониях порядка 20 лет. Следственный комитет уже публиковал часть записи его признательных показаний – он рассказал, что намеренно искал ребенка для «совершения полого акта». Когда позади себя он увидел ребенка, затащил ее в пустой дом, где надругался.

Мужчина признан виновным в изнасиловании и иных насильственных действий сексуального характера.

«В ходе расследования были получены биологические образцы у 3115 человек, по которым проведены молекулярно-генетические экспертизы. Проводимые мероприятия принесли положительный результат. Так, следствием была получена информация о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, обнаруженными на месте преступления», – говорится в сообщении следственного управления СК Тюменской области.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 20.12.18

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