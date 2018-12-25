Губернатор Моор рассказал, почему затормозился проект аэропорта в Тобольске

Проект аэропорта в Тобольске, предложенный компанией «Сибур», находится на согласовании в Москве. Представители компании-инвестора обсуждают с федеральными органами власти оправданность проекта в современных экономических условиях. Об этом заявил на пресс-конференции в Тюмени 25 декабря губернатор региона Александр Моор.

Вопрос о будущем проекта тобольского аэропорта задал представитель местного СМИ. Он напомнил, что идея строительства аэропорта «притормозилась» из-за возросших издержек и спросил, будет ли бюджет региона участвовать в реализации проекта. Александр Моор ответил, что идею аэропорта предложил «Сибур», который выразил готовность выступить инвестором. «Сейчас вопрос строительства прорабатывается с Федерацией», – отметил Моор.

Губернатор отметил сложность проекта, высокие требования к аэропорту и большие расходы на его эксплуатацию. Моор заявил, что, если инвестор и органы федеральной власти определятся с необходимыми затратами на реализацию проекта, то областные власти окажут содействие. Тюменские чиновники оказывают помощь в оформлении земельного участка под аэропорт и обещают поддержку реконструкции и строительства части дороги к аэропорту.

Тобольск, служба информации

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