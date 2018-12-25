Губернатор Моор объяснил, почему у него высокая зарплата

Губернатор Александр Моор прокомментировал размер своей заработной платы. В ходе пресс-конференции 25 декабря журналисты вспомнили, как глава региона призывал чиновников к скромности и спросили, отвечает ли этому призыву он сам. «Разрыв между зарплатами чиновников и обычными людьми очень большой. Он вызывает недовольство в обществе», – сказали журналисты.

«Зарплату устанавливаю не я сам, а областная дума», – оправдался Александр Моор, чей доход за 2017 года (еще в бытность мэром Тюмени) составлял 5.5 млн рублей. По его словам, заработная плата чиновников устанавливается исходя из законодательства о государственной и муниципальной службе и соответствует уровню задач и ответственности.

«Зарплата должна быть адекватной уровню сложности задач», – сказал Моор, потом добавил, что разрыв между зарплатой чиновников и обывателей его все же беспокоит. Губернатор сказал, что все вместе тюменцы должны работать над повышением производительности труда и созданием современных высокотехнологичных предприятий с высокой маржинальностью, которые способны обеспечить хорошую зарплату сотрудникам.

По итогам 2018 года доход Александра Моора должен значительно увеличиться. Так, к примеру, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев в декларации за прошлый год указал 11 млн 264 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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