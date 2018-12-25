Александр Моор пообещал Тюменской области «рывок в рождаемости»

Областную детскую специализированную больницу намерены открыть в 2020 году в Тюмени власти региона. Это позволит проводить операции по сложным заболеваниям, в том числе для пациентов из северных округов, заявил на пресс-конференции во вторник, 25 декабря, губернатор Александр Моор.

Отвечая на вопрос о лечении на юге региона детей из ХМАО, губернатор отметил, что уровень медицинской помощи в округе достаточно высок, но узкоспециализированная клиника в Тюмени будет полезна для проведения «операций по сложным заболеваниям» для югорчан.

Также Моор отметил, что окончание строительства в 2019 году в Тюмени частного госпиталя «Мать и дитя» предоставит жителям региона доступ к «уникальным технологиям». «Это позволит сделать качественный рывок в рождаемости и здоровье маленьких детей и, конечно, женщин», – отметил Моор.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.12.18

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