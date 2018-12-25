Жители поселка Липовый остров в Тюмени остались без тепла и света

Жители поселка Липовый остров в Тюмени остались без электричества. ЧП случилось в ночь на 24 декабря. Поселок, в котором проживает около 600 семей, погрузился в темноту.

«Газа в поселке нет и поэтому большинство отапливают свои дома электрокотлами. Но как отопить жилище без электричества? За окном -33. Температура в домах приближается к нулевой отметке, – написала в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте Ирина Емуранова. – Удивительно, почему никому до нас нет дела. Линии обслуживает Дорстрой. Но там телефон не отвечает. Аварийные службы отправляют в Дорстрой. А что делать? Замерзнуть в век высоких технологий без газа и света?».

Причина ЧП – в перегрузке на сетях. Принадлежащие СНТ подстанции не справляются. Жителям советуют купить генераторы и универсальные котлы, которые в случае отключения работают на дровах. В департаменте городского хозяйства администрации Тюмени сегодня провели экстренное совещание, на котором приняли решение предоставить поселку на время морозов два дизельных генератора, – пишет МегаТюмень. На месте работают аварийная бригада, свет дают, но с большими перебоями. Причина отключений – в перегрузке на сетях. В дальнейшем сети поселка необходимо подключать к городским сетям, но сделать это не так просто.

Сегодня жители поселка пытались привлечь внимание бывшего мэра Тюмени, а теперь губернатора Александра Моора, который давал пресс-конференцию. Они послали ему множество просьб о помощи, однако ни одна из них не была озвучена главе региона.

Тюмень, служба информации

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