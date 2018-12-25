Тюменца, зарезавшего жену на рабочем месте, отправят под суд

В Ишиме будут судить мужа администратора спорткомплекса «Локомотив» Ирины Редозубовой. Мужчина обвиняется в убийстве – утром 9 октября он приехал на работу к своей супруге с букетом роз.

По словам мужчины, он хотел помириться с женой, с которой некоторое время пребывал в ссоре. Однако разговор перешел в словесную перепалку, затем муж достал нож и нанес им удар в сердце женщине. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. У погибшей Ирины Редозубовой осталась дочь-подросток.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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