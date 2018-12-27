Тюменец поссорился с женой и сжег три дома (ФОТО)

В Тюменской области будут судить жителя поселка Голышманово, который устроил поджог трех домов. В конце мая 2018 года около полуночи 33-летний мужчина с помощью спичек поджег в сенях пустующего дома картонные коробки, в результате чего дом сгорел.

Через три месяца, в августе, голышмановец поругался с сожительницей и пошел к двоюродной сестре. По дороге он поджег пустующий дом (пожар удалось потушить), а на обратном пути – другой дом и баню, которые сгорели.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза признала поджигателя вменяемым. По его словам, желание совершать поджоги возникает, когда он находится в состоянии опьянения. «У мужчины зависимость от алкоголя средней стадии. Ему рекомендовано пройти курс лечения от алкоголизма», – пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Двум владельцам сгоревших строений причинен ущерб в общей сумме более 400 тыс. рублей. Поджигателя обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовное дело направлено в суд. К счастью, во всех пострадавших домах никто не жил.

Голышманово, служба информации

Голышманово. Другие новости 26.12.18

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