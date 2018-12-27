Тюменские кошки и собаки ездят на отдых в Европу, США и в Африку

Жители Тюменской области уезжают из региона на новогодние каникулы вместе со своими домашними питомцами. Сразу пятерых животных (кошек и собак), досмотрели специалисты Россельхознадзора в аэропорту «Рощино». Трое держали путь за границу – Франция, Италия и Таиланд. Остальные отправились отмечать грядущие праздники в столицу России.

Как сообщают в региональном управлении Россельхознадзора, всего за 2018 год в «Рощино» были досмотрены порядка 160 питомцев. Хозяева вывозили своих кошек и собак в США, в Европу (Германия, Португалия, Италия, Испания), а также в страны Азии и Африки (Оман, Египет, Таиланд). Часть животных путешествовала по городам России – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь и т.д.

На каждое животное, выезжающее за пределы страны, был оформлен ветеринарный сертификат. «В преддверии длинных выходных перед заграничными поездками рекомендуем всем путешественникам заблаговременно обратиться с вопросами о перевозке животных по телефону «горячей линии» Управления – 7 922 041 78 50», – советуют в Россельхознадзоре.

Тюмень, служба информации

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