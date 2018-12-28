В Тобольске коммунальная авария: дома, школы и детсады остались без отопления и воды

Около 200 объектов – жилых домов, школ, детских садиков – остались без отопления и горячей воды в Тобольске. Причина – крупное повреждение трубопровода в районе пересечения улиц Доронина и Знаменского. Эксплуатацией трубы занимается тобольский филиал ПАО «СУЭНКО» (контролируется уральскими энергоолигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым).

Сообщение об отключении домов в исторической части Тобольска и третьем микрорайоне города появилось в группе «Типичный Тобольск» «ВКонтакте». По данным пресс-службы мэрии, без тепла остались 200 объектов, в том числе 12 объектов социальной инфраструктуры, из них четыре школы. Сообщалось, что в администрации города прошло совещание, посвященное коммунальному ЧП.

Отключение тепла вызвало возмущение тоболяков. «Товарищи депутаты! Приглашаю вас завтра к себе посидеть с моим маленьким сыном, согреть его и накормить. А после того как включат отопление, пойти со мной в подвал и отогреть замерзшие стояки», – предложил Антон П.

«Ребят, это издевательство! Дома и с отоплением холодина, обогреватель сутками работает, еще на такое огромное время не будет даже горячей воды, дети маленькие – и так каждый второй сейчас болеет в связи с погодой. Детский сад из-за этого работать не будет, дома тоже не возможно будет находиться, будем на улице греться», – пишет Валерия Ш.

Комментаторов возмутило, что в городе было заявлено о полной готовности к зиме, но все равно произошла коммунальная авария. «Отмыли бабки летом на гидравлическом испытании трубопровода, типа все прошло успешно и т.д., а по факту по-любому ничего не испытывали. А теперь, когда дело подошло к аварии, отчитались что все испытали отлично, во всем виноваты морозы и максимальный температурный режим. Нет бы все на совесть сделать по теплу, когда лето стояло, нет надо дотянуть до декабря», – написал Александр Р.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе тобольской мэрии, это первое такое отключение отопления и горячей воды в Тобольске с начала отопительного сезона. По словам пресс-секретаря мэра Тобольска Анастасиии Гулиной, трубы не выдержали максимального температурного режима, который был включен, чтобы дома не замерзли во время установившихся в регионе в последние дни морозов.

«Морозы были серьезные, и была максимальная температура, потому что мы переживали, чтобы никакие объекты у нас не замерзли в холода. А так как 20% сетей, находящихся на территории города, в ветхом состоянии, участок не выдержал тепловой нагрузки, – объяснила Гулина. – На ремонт мы ушли не экстренно, планово, дождались, когда температура воздуха будет чуть-чуть комфортнее».

По словам пресс-секретаря, это позволило провести консультации со всеми городскими службами.

«Детишки в детских садиках перешли в дежурные группы, в школах сокращенные занятия. Мы встретились со всеми управляющими компаниями, чтобы они дома «сливали», чтобы не было разморозки труб», – рассказала Гулина.

Отключению подверглась часть города от исторического центра до улицы Доронина. Плановое время подключения – 23-24 часа в пятницу, 28 декабря. В 16-00 с прессой в городе встречаются новый заместитель главы города Александр Шпиренко и представитель тобольского филиала «СУЭНКО».

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 28.12.18

Новая забастовка на Антипинском НПЗ: рабочие остались без денег перед Новым годом. / Следователи начали проверку по факту очередного ЧП с самолетом «ЮТэйр». / Член тюменского правительства врезался в новогодний грузовик «Кока-Колы» и попал под суд. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»