Следователи начали проверку из-за гибели подростка в батутном парке Тюмени

В Тюмени начата доследственная проверка по факту гибели подростка в батутном парке ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, по предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. Причина смерти устанавливается.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход доследственной проверки взят под личный контроль руководством следственного управления по Тюменской области», – добавляют в следственном комитете.

В соцсетях очевидцы пишут, что девушка неудачно приземлилась после выполнения сложного сальто. Вызванные на место ЧП медики боролись за ее жизнь более часа, однако спасти пострадавшую не удалось.

Двоюродная сестра погибшей рассказала 72.ру, что девушка приехала в Тюмень в гости из Карабаша Челябинской области. Накануне они вместе с сестрой и братом решили сходить в батутный парк «Атмосфера» в ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Неожиданно девушке стало плохо.

«Она решила сделать кувырок, я в это время с ней была. И я увидела, как она упала. Она сразу посинела. Я побежала за братом, ему 10 лет, к нам женщина подошла, и мы побежали звать инструктора, просила вызвать скорую», – комментирует родственница погибшей. По ее словам, приехавшие врачи якобы не нашли переломов на теле девушки и предположили, что смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Тюмень. Другие новости 30.12.18

В Тюмени снова будут судить бывшего спикера гордумы Дмитрия Еремеева. / В Ишиме объявлен карантин по бешенству. / Главный чекист Тюменской области получил генерала. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»