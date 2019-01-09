В Тюмени поймали банду поджигателей дорогих автомобилей

В Тюмени задержана банда поджигателей дорогих автомобилей. Перед новогодними праздниками трое подозреваемых обзванивали владельцев машин и, угрожая сжечь имущество, вымогали у граждан деньги. В ряде случаев суммы доходили до трех миллионов рублей. Получив отказ, подельники приводили угрозы в действие.

Заявления о преступлениях в органы внутренних дел поступили 23 и 26 декабря. Потерпевшие сообщили, что во дворах домов по Московскому тракту сгорели их автомобили: два автомобиля марки «Лексус» и два – марки «КИА». По данным фактам следственными органами отдела полиции №7 УМВД России по Тюмени возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих мужчин 26, 30 и 34 лет, ранее судимых за грабежи, кражи, присвоение и повреждение чужого имущества, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. – После совершения преступлений подозреваемые намеревались покинуть город, они были задержаны на железнодорожном вокзале Тюмени. В настоящий момент задержанные дают признательные показания».

Тюмень, служба информации

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