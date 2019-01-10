На тюменском месторождении «Роснефти» случилось ЧП

На территории Усть-Тегусского месторождения «Роснефти» произошел несчастный случай. Тяжело травмировался монтажник технологических трубопроводов. Вместе с другими рабочими он спустился в котлован для выполнения работ по отбивке высотных отметок котлована и проектной отметки свай.

«Произошло обрушение стенки котлована. Осыпавшимся грунтом работнику была нанесена тяжелая травма. Среди причин несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, не определение должностными лицами АО «РН-СпецСтрой» безопасной крутизны откосов котлована, допуск работника в выемку без откосов и креплений», – сообщили в госинспекции труда в Тюменской области. Там уточнили, что ЧП произошло еще 20 ноября 2018 года.

По результатам расследования комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством и в настоящее время Роструд принимает меры по привлечению работодателя к административной ответственности.

Уватский район, служба информации

Уватский район. Другие новости 10.01.19

Департамент культуры Тюменской области возглавила дочь депутата. / Сбербанк и ВТБ могут забрать «ЮТэйр» за долги. / Участники картеля на торгах Транснефти заплатят почти миллиардный штраф. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»