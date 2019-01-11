В Тюмени ограбили пекарню, оглушив продавца пакетом с продуктами

Нетрезвый тюменец ограбил магазин-пекарню на Червишевском тракте. Нетрезвый 43-летний мужчина ударил продавца пакетом с продуктами, извлек из кассы лоток с шестнадцатью тысячами рублей и выбежал из магазина. Прохожие услышали крики продавца о помощи и отобрали у злоумышленника награбленное.

Сотрудники полиции задержали мужчину во дворе многоэтажки. Ранее судимый житель Тюменского района честно заявил, что на преступление его толкнули нежелание работать и отсутствие денег.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый арестован», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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