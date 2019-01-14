В Тюмень пришла непогода, в «Рощино» возможны задержки вылетов

В Тюменскую область пришла непогода. По данным гидрометцентра, 14 января на юге региона ожидается в отдельных районах метель. Будет очень скользко, при этом ветер может достигать 13-18 м/с.

Как сообщили в МЧС, под действие неблагоприятных погодных явлений попадают 21 муниципальных районов и 5 городских округов. Это Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковский ГО, Голышмановский МР, Тюменский МР, Нижнетавдинский МР, Ялуторовский МР, Исетский МР, Упоровский МР, Омутинский МР, Юргинский МР, Армизонский МР, Аромашевский МР, Бердюжский МР, Ишимский МР, Абатский МР, Викуловский МР, Казанский МР, Сладковский МР, Сорокинский МР, Ярковский МР, Тобольский МР, Вагайский МР, Уватский МР.

Спасатели предупреждают о рисках возникновения ДТП, аварий на системах электроснабжения, падений слабо закрепленных конструкций, срывов кровли со зданий и т.д. В международном аэропорту «Рощино» возможны задержки вылетов и прилетов самолетов, – говорят в МЧС.

Тюмень, служба информации

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