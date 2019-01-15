Пенсионер из Югры потрошил фонари на набережной Тюмени

Тюменский пенсионер два года подряд выводил из строя фонари на набережной Туры. Вандал работал на одном и том же участке – вблизи здания № 3 по улице Володарского. Он вырезал из опор освещения электронные приборы, обеспечивающие бесперебойную работу светильников. В прошлом году из-за этого померкли 32 фонаря, в начале 2019 года – еще девять. Общий ущерб, нанесенный городу, по оценке администрации Тюмени, составил почти 100 тыс. рублей.

Выяснить личность вандала удалось только вчера, 14 января. «В ходе ночного рейда, в 2-00, сотрудниками частного охранного предприятия «Цербер», работающего в рамках муниципального контракта МБУ «Тюменьгормост», вандал был задержан, сдан в полицию и «рассекречен», – рассказали в мэрии. – Опоры освещения «потрошил» прописанный в Ханты-Мансийском округе, но проживающий в Тюмени пенсионер. Кражи он объяснил тем, что оказался в трудной жизненной ситуации».

Сейчас в Тюмени организовано круглосуточное патрулирование всех опор освещения, которые находятся на обслуживании МБУ «Тюменьгормост». Всего патрулируется более 670 опор.

Тюмень, служба информации

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