Санитарные врачи рассказали о мандаринах с вирусом гриппа

Роспотребнадзор прокомментировал распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о том, что на российские прилавки поступили мандарины, зараженные вирусом гриппа.

В ведомстве призвали граждан не верить случайным источникам, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, жаловаться в территориальные управления Роспотребнадзора.

«Мандарины, как и любые другие фрукты или овощи, не могут быть переносчиками гриппа. Вирус во внешней среде не устойчив, для жизни ему нужен человек», – сообщили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Чтобы исключить риск покупки некачественных продуктов в ведомстве советуют не приобретать фрукты с неповрежденной кожицей, без признаков гниения особенно в неустановленных местах торговли, у неопрятных продавцов, не имеющих документов подтверждающих качество и безопасность продукции.

Напомним, среди жителей России от Приморья до Краснодарского края распространялись анонимные сообщения о «гриппозных» китайских мандаринах, после употребления которых дети массово попадают в больницы с диагнозом «грипп» и даже гибнут.

Тюмень, служба информации

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