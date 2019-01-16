В Тюмени будут судить женщину, подрезавшую автобус

В Тюмени будут судить виновницу ДТП, в котором серьезно пострадала кондуктор автобуса. В начале октября 37-летняя женщина на Lada Samara подрезала МАЗ. Она двигалась по среднему ряду проезжей части ул. Республики и решила повернуть направо в районе дома №8. В процессе перестраивания в правую крайнюю полосу и произошло ДТП.

«Водитель автобуса 8-го маршрута, который двигался в попутном направлении, во избежание столкновения применил экстренное торможение, и женщина на ВАЗе успела повернуть направо. А 61-летняя кондуктор в результате торможения упала, получив закрытые переломы левых лонной и седалищной костей, боковой массы крестца слева, нескольких поясничных позвонков и пальца на левой руке», – сообщили в прокуратуре по Тюменской области.

Женщина-водитель полностью признала свою вину. По ч.1 ст.264 УК РФ ей грозит ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Дело передано в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.01.19

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