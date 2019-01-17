Тюмень повторит опыт Якутска

Тюмень использует опыт Якутска при строительстве новых остановочных комплексов. Как рассказали «Новому Дню» в мэрии, так называемые «умные» остановки общественного транспорта, оборудованные электронными табло, вендинговыми автоматами и кофейнями, будут созданы в рамках частно-государственного партнерства.

«Возможность создания остановочных пунктов при помощи ГЧП предусмотрена законодательством. Ранее она использовалась в других городах. Например, строительство ряда площадок ожидания пассажиров в Якутске проводилось в рамках концессионного соглашения. Кроме того, открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений, где в качестве объектов выступают элементы обустройства автодорог (остановки), проводились в Химках и Нижнем Новгороде. Данный опыт будет учитываться при формировании условий концессионного соглашения в отношении остановочных пунктов в Тюмени», – сообщил в ответе на запрос «Нового Дня» глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

По его словам, в настоящее время условия концессии окончательно не сформированы, так как проект соглашения находится на стадии разработки. Перечень потенциальных инвесторов будет определен в ходе конкурса, который планируется провести в 2019 году.

Напомним, в Тюмени был разработан проект Концепции управления транспортным спросом, которая должна повысить эффективность системы. В рамках контракта стоимостью 11,4 млн рублей Тюменский индустриальный университет должен был придумать оптимальную структуру перемещений по Тюмени, сформировать единое городское парковочное пространство и предложить способы популяризации общественного транспорта. Приемка работ по этому контракту еще не завершена, поэтому неизвестно, как в итоге изменится город.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.01.19

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