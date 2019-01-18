В Тюмени обсуждают видеозапись избиения ребенка на улице (ВИДЕО)

В сообществах Тюмени в соцсетях распространяется видеозапись, на которой женщина несколько раз пинает лежащего на снегу ребенка, потом хватает его руку и тащит к снегоходу. Силовики начали проверку.

Видеозапись опубликована в сообществе «tyumen.insta» в четверг, 17 января 2019 года. Описание указывает на то, что ЧП произошло в Тюмени. «Сегодня в одном из районов Тюмени девушка «пинала» лежащего ребёнка. Это вообще нормально?», – говорится в комментариях к видеозаписи.

Получить комментарии детского омбудсмена Тюменской области Андрея Степанова не удалось – его сотовый и рабочий телефон недоступны. В следственном управлении СК Тюменской области сказали, что прокомментируют инцидент позднее.

Тюмень, новый День, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.01.19

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