Молодая тюменка пытала тетю скалкой, зажигалкой и молотком

В Тюменском районе полицейские задержали девятнадцатилетнюю девушку, которая систематически издевалась над родной тетей, у которой проживала. Женщины ссорились из-за того, что племянница злоупотребляла спиртным. В ходе конфликтов постоялица избивала тетю молотком для отбивания мяса и скалкой, угрожала кухонным ножом. В последний раз злоумышленница использовала ножницы и зажигалку.

«Схватив родственницу за волосы, она пригрозила поджечь ей голову и отрезала клок волос. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Стоит отметить, что девушка была ранее судима, она мать двоих детей, но лишена родительских прав.

Тюмень, служба новостей

Тюмень. Другие новости 18.01.19

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