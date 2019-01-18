Тюменец выстрел из ружья в женщину, которая ломала его «Мерседес»

В Тюмени владелец «Мерседеса» выстрелил из ружья в женщину, которая пыталась оторвать капотную фигурку с его автомобиля. Как рассказали «Новому Дню» очевидцы происшествия, накануне около пяти часов утра женщина выскочила на проезжую часть в неположенном месте. Водитель затормозил, а пешеход набросилась на капот.

«Она вела себя совсем неадекватно. Кричала, ломала машину, ругалась. В какой-то момент у водителя, видимо, не выдержали нервы», – говорит очевидец. Мужчина достал охотничье ружье и произвел выстрел в область ног женщины, а затем покинул место происшествия. Полиция уже поймала стрелявшего. Как сообщили в УМВД по Тюменской области, им оказался 26-летний местный житель.

«Оружие, находившееся в машине, предназначалось для охоты. Подозреваемый предоставил документы на хранение и охотничий билет. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия»», – рассказали в полицейском главке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Потерпевшая сумела самостоятельно добраться до дома, откуда вызвала медицинскую помощь. У нее диагностировали множественные точечные раны обоих бедер.

Тюмень, служба информации

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