Тюменские чиновники уехали в Корею

Тюменская область налаживает деловые связи с Южной Кореей. Делегация тюменцев, состоящая из представителей нескольких компаний, вузовского сообщества и членов регионального правительства, работает сейчас в республике. Стороны обсуждают перспективы сотрудничества тюменских предприятий с местным бизнесом. Программа визита предусматривает изучение опыта Кореи в сфере здравоохранения, образования, цифровых технологий, в частности умного города, подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

«Все направления, которые мы сегодня затронули: медицина, архитектура, строительство, многие другие представлены здесь корейскими передовыми компаниями, известными во всем мире. Нам хотелось бы заключить соглашения и начать сотрудничество. Сегодня это наиболее перспективное развитие России в сторону Азии», – подчеркнул почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев.

Тюмень, служба информации

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