Молодая тюменка врезалась в толпу пешеходов на автомобиле

В Тюмени будут судить девушку, которая врезалась на машине в пешеходов, стоявших у светофора. Водительский стаж 21-летней обвиняемой составлял два года, однако фактически она управляла автомобилем всего 1,5 месяца.

ЧП произошло у ТЦ «Галерея Вояж» 2 ноября 2018 года. Девушка ехала на Hyndai Solaris со скоростью, не обеспечивающей контроль за движением транспортного средства, без учета интенсивности движения и дорожных условий в виде мокрого асфальта.

«Спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена у ТЦ «Галерея Вояж», она не справилась с управлением и наехала на пешеходов, стоявших у светофора. В результате происшествия три женщины 1963,1969, 1994 годов рождения получили тяжкий вред здоровью в виде переломов костей ног. У двух мужчин 1964 и 1990 годов рождения – легкий вред здоровью. Еще одна пешеход 1990 года рождения получила ссадины», – напомнили в прокуратуре Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Девушке грозит ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до двух лет.

Тюмень, служба информации

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