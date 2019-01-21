В Тюмени спасли детей, попавших в ловушку на крыше многоэтажки

Тюменские спасатели сняли с крыши многоэтажного дома на ул. Михаила Сперанского двух испуганных мальчиков. Дети лет девяти-десяти громко звали на помощь.

На место немедленно прибыли сотрудники 14-й пожарно-спасательной части, полиции и спасатели тюменской областной службы экстренного реагирования. Спустя некоторое время представители ведомств, благополучно спустили детей вниз.

«Оказалось, что мальчики играли на девятом этаже дома, пролезли сквозь решетку, ограждающую выход на самый верх, отжали дверь и вышли на крышу. Но позже выяснилось, что дверной замок закрылся, и открыть его снаружи невозможно. Осознав, что самим не выбраться, мальчишки стали звать на помощь», – рассказали в МЧС по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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