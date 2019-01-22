В Тюмени будут судить семейную пару, которая зверски избила таксиста

Супружескую пару, зверски избившую таксиста в Тюмени, ждет суд. Предположительно процесс начнется в конце февраля.

«Лица, подозреваемые в совершении преступления, установлены. Осенью органами дознания отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести здоровью»). Расследование продолжается», – сообщили «Новому Дню» в УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошел в конце сентября 2018 года. Водитель такси «Максим» вез семейную пару с восьмилетней дочкой. Муж и жена были пьяны и затеяли ссору. Таксист попросил пассажиров успокоиться, в ответ женщина набросилась на него с кулаками, а потом стала хватать руль автомобиля и ломать все вокруг.

Таксист остановил машину и потребовал семью выйти. «Я сам вышел из машины, чтобы высадить женщину, находившуюся в неадекватном состоянии. Пока обходил машину, пассажирка перелезла на мое место и стала ломать все, что попадало ей под руку: сломала переключатель подрулевой щетки стеклоочистителя, сломала ключ зажигания, повредила модуль подушки безопасности. Еще в результате потасовки, как потом оказалось, салон автомобиля был залит каким-то кисломолочным напитком», – рассказывал ранее пострадавший журналистам Мегатюмени.

Пытаясь избавиться от проблемных пассажиров, водитель продемонстрировал им бейсбольную биту. Однако супруги вырвали биту из рук водителя и зверски его избили. Все происходило на глазах у ребенка.

Мужчина получил рану головы, ушибы и кровоподтеки. Пассажиры были установлены и доставлены в полицию. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе такси, сейчас Фонд сервиса «Максим» оказал пострадавшему сотруднику материальную помощь – 25 тысяч рублей. Фонд создан для защиты пользователей в поездках с сервисом. Так в 2018 году были произведены выплаты водителям и пассажирам в 37 городах России на общую сумму 8,5 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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