Корейцы построят в Тюмени выставочный центр и фармзавод

Корейские компании могут построить в Тюмени выставочный центр и фармацевтический завод. Об этом представители области и республики договорились в Сеуле.

Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству выставочного центра был подписан с компанией Junglim Architecture Co. Ltd. Это самая большая в Корее проектная компания, созданная в 1962 году.

Среди ее проектов такие красивые объекты, как аэропорт Сеула Инчхон, национальный музей Кореи, корейский международный выставочный центр, национальная цифровая библиотека Сеула и т.д.. Проекты реализованы во многих странах мира, в России пока не представлены.

«Нам нужно достойное узнаваемое здание для международных выставок, а также авторитетная и профессиональная организация для управления комплексом», – сказал почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев и предложил подготовить проект выставочного центра.

О возможностях строительства фармзавода в Тюмени замгубернатора Лариса Теплоухова рассказала представителям фармкомпании Chong Kun Dang. «Мы предлагаем три площадки: в индустриальном парке с арендой чуть выше ста рублей за гектар, в Тюмени на территории действующего завода медоборудования, либо подбор площадки под требования инвестора, – сказала замгубернатора. – Наиболее востребованы препараты для лечения сердечно-сосудистой патологии. В случае заинтересованности готовы рассмотреть детали и подписать протокол».

В ответ директор фармкомпании Чан-Хан Ри пообещал внимательно рассмотреть предложение Тюменского региона. «Мы готовы инвестировать и принести с собой современные технологии. Завод сможет продавать продукцию и в России, и в других странах», – сказал он.

Стороны договорились о визите представителей компании в Тюмень, чтобы посмотреть участки и обсудить детали плана.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.01.19

В Ишиме закрыли школу, где обвалилась часть потолка, ремонт начнется в марте. / В Тюмени будут судить семейную пару, которая зверски избила таксиста. / Министр Якушев выступил против списания коммунальных долгов по примеру Чечни. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»