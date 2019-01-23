Сторож нашел труп под мостом в центре Тюмени

В Тюмени под мостом через Туру на улице Мельникайте обнаружили труп 31-летнего мужчины. Тело без внешних признаков насильственной смерти нашел сторож, совершавший ночной обход территории 23 января.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе департамента здравоохранения, к приезду врачей скорой помощи мужчина был уже мертв. Вызов медики получили на «падение с высоты на лед». Однако следователи пока не подтверждают эту информацию, они назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти молодого человека.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего устанавливаются родственники и знакомые погибшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.01.19

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