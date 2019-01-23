Тюменские полицейские задержали мужчину с «бриллиантовой» рукой

В Уватском районе полицейские удачно остановили автомобиль для проверки документов. Машина двигалась по автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, инспекторы тормознули ее на посту ДПС на 372 километре. Пока сотрудники ГИБДД говорили с водителем, пассажир с загипсованной рукой заметно нервничал, чем и привлек внимание правоохранителей.

При личном досмотре у 43-летнего мужчины были обнаружены наркотики. Они хранились в полиэтиленовом пакетике, который был запечатан в гипс, наложенный на предплечье левой руки. Экспертиза показала, что это соль, общей массой 0,7040 граммов, что является значительным размером.

На допросе задержанный пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств», – сообщили в УМВД по Тюменской области. За «бриллиантовую руку» мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Тюмень, служба информации

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