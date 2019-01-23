В Тюмени жители коттеджного поселка заявили о рейдерском захвате: на кону миллионы и дорогая земля

Жители тюменского дачного поселка «Хрустальный» стали жертвами рейдеров. Как рассказали садоводы, в схемах захвата участвуют люди, которые уже были судимы за аналогичные преступления. Добычей захватчиков могут стать дорогостоящие земельные участки в городской черте и миллионы членских взносов.

Как рассказал «Новому Дню» один из жителей поселка Анатолий Понкратов, история началась летом прошлого года. В июле участники СНТ под руководством председателя собрания Марселя Хасаншина приняли решение о ликвидации общества. Причина – накопившиеся долги, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями. Некоторые участники СНТ не согласились с таким решением и обратились в суд с требованием признать собрание незаконным. По мнению истцов, оно не обладало кворумом. Истцы заявили, что подписи под протоколом о ликвидации СНТ сфальсифицированы.

В октябре недовольные члены общества сумели прийти к мировому соглашению с СНТ «Хрустальный». Выяснилось, что Марсель Хасаншин вообще не может возглавлять общество, такое ограничение на него наложил налоговый орган. Тогда Хасаншин и двое его доверенных лиц, Вадим Васильев и Денис Дашунин, предложили альтернативную кандидатуру. Однако жители поселка в принципе не хотели иметь дела с этой троицей, поскольку не доверяли им.

По словам Анатолия Понкратова, к примеру, Денис Дашунин с 1 декабря 2017 по 6 мая 2018 года представлял интересы СНТ в юридических вопросах. Ранее он руководил юридической фирмой «Рес-Юдиката», у которой был договор с СНТ «Хрустальный». Эта компания взыскивала неуплаченные членские взносы с членов СНТ. Так, с одной из участниц общества компания пыталась взыскать 94 тысячи рублей, притом, что долг составлял 36 тысяч рублей. Анатолий Понкратов говорит, что требования юристов к участникам СНТ явно были завышенными.

В итоге, активисты из числа участников общества провели 15 декабря 2018 года свое собрание, на котором удалось собрать кворум – присутствовали 19 из 33 уполномоченных садоводческого общества. Председателем СНТ была избрана Оксана Зезюлина. Она направила письмо Хасаншину, чтобы он передал печать и документы общества, но тот на встречу не явился и перестал отвечать на телефонные звонки. 30 декабря председатель СНТ обратилась в полицию с заявлением с просьбой истребовать у Хасаншина документы, касающиеся непосредственной работы общества.

В пятницу, 18 января налоговая инспекция зарегистрировала документы об избрании Зезюлиной председателем СНТ. Однако, документы, без которых общество не может работать, председатель не смогла получить до сих пор, несмотря на обращение в полицию.

Анатолий Понкратов уверен – оппоненты будут оспаривать решение регистрирующего органа. На кону, по его словам, несколько миллионов рублей членских взносов и значительное количество «бесхозных» земельных участков, которые можно переписать на подставных лиц, а затем продать. Всего в обществе более 500 участков. При этом СНТ «Хрустальный» расположено в черте города Тюмени, в зоне перспективной коттеджной застройки.

Отметим, что интерес к «золотым» землям проявили люди, известные в узких кругах. Так, доверенное лицо Марселя Хасаншина – Вадим Васильев – является соучредителем Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки, управления, обслуживания садоводческих, огороднических обществ и гаражных кооперативов». Руководит этой организацией экс-заместитель главы администрации Тюмени Андрей Голоус, он же является соучредителем. Третьим соучредителем является Алексей Кучеров, председатель тюменского регионального объединения «Союз садоводов России».

Второе доверенное лицо – Денис Дашунин в 2014 году был судим за попытку рейдерского захвата СНТ «Нефтеснабовец» под Тюменью. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Тюменской области, за приготовление к мошенничеству он и Алексей Бурцев получили по два года лишения свободы условно. Как считало следствие, в 2011 году Дашунин, Бурцев и примкнувший к ним бизнесмен Дмитрий Галабуд решили захватить заброшенные земельные участки в СТ «Нефтеснабовец». Дашунин изготовил фиктивный протокол об избрании Галабуда председателем товарищества, а Бурцев подал в налоговый орган заявление о смене в нем руководителя. Захватив товарищество, Дашунин и Бурцев решили оформить на себя участки земли общей стоимостью более 3,5 млн рублей. Завершить начатое им не удалось, реальные владельцы дачных участков обратились в правоохранительные органы и добились осуждения преступников.

Бизнесмен Дмитрий Галабуд тоже получил обвинительный приговор по статье «фальсификация ЕГРЮЛ», однако, из-за истечения сроков давности был освобожден от уголовной ответственности.

Интересно, что Дашунин «засветился» в борьбе за контроль над еще одним тюменским садоводческим обществом – «Сосновая поляна». Он оказывал юруслуги этому НСТ до весны 2018 года. В 2011 году председатель правления Дамир Яруллин с помощью Дашунина оформил в собственность НСТ 300 земельных участков. Инвестпроект потребовал больших вложений в развитие инфраструктуры. В качестве подрядчика был привлечен товарищ Дашунина по бизнесу – Дмитрий Галабуд. По договору Галабуд должен был получить 35 земельных участков, если СНТ не сможет оплатить выполненные работы. Бизнесмен выполнил работ в общей сложности на 2,9 млн рублей и потребовал через суд от товарищества взыскания указанной суммы задолженности. Товарищество в 2018 году пошло на заключение мирового соглашения. Однако вскоре оно было отменено по иску одного из членов СНТ «Сосновая поляна». В сентябре 2018 года следователи возбудили дело о фальсификации документов (ч.1 ст. 303 УК РФ). Речь о протоколе общего собрания уполномоченных СНТ, который может содержать сведения, искажающие действительность. Примечательно, что Дмитрия Галабуда связывало с Дамиром Яруллиным нечто большее, чем краткосрочное сотрудничество по «Сосновой поляне», поскольку в 2016 году Галабуд назначил Яруллина директором своей ООО УК «Жилсервис».

Согласно данным из открытых источников, Дашунин и Галабуд являются соучредителями пяти тюменских садоводческих товариществ. Во всех пяти случаях третьим соучредителем выступает Алексей Бурцев, упоминавшийся в связи с делом СТ «Нефтеснабовец».

Вадим Васильев и Денис Дашунин также участвуют в качестве юристов в судебных тяжбах вокруг еще как минимум двух садоводческих товариществ. В деле о банкротстве ДНТ «Надежда» Вадим Васильев представляет интересы должника, в аналогичном деле против ДНТ «Энергия» товарищество представляет Денис Дашунин. В обоих случаях причиной иска о банкротстве стала задолженность товариществ перед «Тюменской энергосбытовой компанией».

«Новый День» дозвонился до Дениса Дашунина, который заявил агентству, что не является рейдером. По его словам, захватили СНТ «Хрустальный» и «ведут его к банкротству» Панкратов и другие жители поселка. «Если при Хасаншине, когда его избрали, долг перед ТЭК буквально за три месяца уменьшился с 2,5 млн рублей до 800 тысяч, то сейчас, во время правления, в том числе, Понкратова, долг снова вырос до 1,4 млн рублей», – сказал Дашунин. Он добавил, что ни он, ни Хасаншин не числятся ЕГРЮЛ в качестве руководителей СНТ.

Комментируя свое уголовное прошлое, Дашунин заявил, что мошенничество в СТ «Нефтеснабовец» не имеет никакого отношения к его деятельности в «Хрустальном» и других товариществах. «Что я, во всех обществах, где работаю, делаю то же самое, что в «Нефтеснабовце»? Где доказательства? Это клевета, – возмущается юрист. – Вы бы стали захватывать общество, которое в долгах и где нет никакого ликвида?».

Отрицает обвинения в рейдерстве и Вадим Васильев. По его словам, в «Хрустальном» идет борьба за контроль за обществом, которая может привести СНТ к банкротству. «Энергосбытовая компания их дожмет. Вместо того, чтобы заниматься вопросами передачи сетей, чтобы не рос долг за электроэнергию, они решают, кто у них председатель», – говорит Васильев. По словам юриста, на осеннем собрании участников СНТ он лишь присутствовал, как представитель Общественной палаты и Союза садоводов России и не имеет никакого отношения к борьбе вокруг должности председателя

«Какие рейдерские захваты? – сказал Васильев. – Человек либо психически ненормальный, либо конкретно хочет бросить тень на Общественную палату и Союз садоводов. Моей заинтересованности в этом СНТ нет, это только лишняя головная боль». Васильев добавил, что ему, как юристу, могло бы быть интересно лишь «абонентское сопровождение «Хрустального» в будущем. «Спасти общество можно было, – говорит Васильев. – У них не было грамотных юристов Понятно, что мы бы не бесплатно туда ездили и заработали немножко на этом».

Получить комментарий Марселя Хасаншина не удалось. Он предложил прислать вопросы по электронной почте, но не ответил на официальное письмо «Нового Дня».

Тюмень, служба информации

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