Ямальцы будут перерабатывать свою оленину и рыбу в Тюмени

Компания «Ныда-ресурс» из Надымского района Ямала финансирует возведение агрокомплекса под Тюменью, в индустриальном парке Богандинский. Ямальское предприятие открывает тут новый проект – ПФ «НиТа». Фирма будет заниматься переработкой дикоросов, оленины, рыбы. Строительство цехов начнут в 2019 году и завершат через год. Часть сырья привезут с Ямала.

«Компания ООО ПФ «НиТа» получила статус резидента в декабре 2018 года. В агрокомплекс инвестируют более 37 млн рублей. Потребуется создать 36 новых рабочих мест. Команда проекта приступила к подготовке проектной документации», – сообщила гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. Ее цитируют в пресс-службе правительства области.

Аграрии анонсировали широкий ассортимент продукции: замороженная оленина, мясные полуфабрикаты (пельмени и котлеты), субпродукты, паштеты и тушенка из оленины, колбасы и деликатесы, в том числе чипсы, бастурма и карпаччо. А также рыбные пресервы, продукцию из дикоросов, копченая рыба.

Оленину планируется брать у ямальцев – в самой компании «Ныда-Ресурс» и на предприятии из Приуральского района «Паюта». Кроме того, ведутся переговоры с другими хозяйствами Ямала и Югры.

Как сообщила гендиректор компании «Нита» Ольга Карпенко, продукцию будут выпускать под своим брендом. Поставлять ее планируется в магазины Тюменской области. Она также заявила, что у предприятия есть планы на экспорт.

«Мы планируем экспортировать продукцию в Китай, Европейский союз и страны Исламского мира. Инвестпроект предусматривает сертификацию производства в соответствии с требованиями стран-импортеров. Для этого при строительстве производственных площадей, приобретении оборудования, а также в работе c поставщиками сырья и привлечении персонала будут учитываться принятые стандарты ISO, HAASP», – сказала глава компании, ее слова цитирует пресс-служба правительства Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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