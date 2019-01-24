Глава «Газпромнефти» предложил строить в Сибири стадионы с выдвижными крышами

В северных городах России необходимо строить стадионы с выдвижной крышей. Об этом заявил глава «Газпромнефти», кандидат на пост президента РФС Александр Дюков. В ходе своего визита в Новосибирск он сообщил, что речь о стадионах, подобных тому, что возведен в Санкт-Петербурге.

«В свое время Валентина Матвиенко всячески пыталась оптимизировать этот проект, отказавшись от крыши. Потом были жалобы на то, что долго и дорого, но сейчас нет ни одного человека, который скажет, что эта крыша не нужна. Когда на улице -20 градусов, а внутри +20 – ты можешь снять одежду и чувствовать себя как в театре. Я был на одном московском стадионе, и из-за ветра, который пронизывал зрителей, некоторые мои коллеги заболели», – цитирует Дюкова championat.com.

По словам гендиректора «Газпромнефти», нужно развивать инфраструктуру, но на первом месте для федерации стоит детско-юношеский спорт. «Все-таки строительство арен – это задача регионов и владельцев клубов. У РФС есть определенные ограничения по финансированию, будем работать со спонсорами и по привлечению средства от УЕФА и ФИФА. Думаю, при ГЧП решить эти вопросы можно. Безусловно, нужны и манежи. Без них совершить качественный скачок невозможно. Если манежей станет больше, то это позволит вывести детско-юношеский футбол на новый уровень», – сказал Дюков.

Тюмень, служба информации

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