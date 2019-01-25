В Тюмени нашли рекордсмена по нарушению правил дорожного движения

В Тюмени поймали рекордсмена по нарушению правил дорожного движения. За полгода – с июля по декабрь – мужчина умудрился нарушить ПДД 572 раза. При этом штрафы он не оплачивал.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФССП России по Тюменской области, госавтоинспекторы успели выписать недобросовестному водителю квитанций на общую сумму более 700 тыс. рублей.

«Изначально должник добровольно штрафы не погашал. А в августе в ходе совместных рейдовых мероприятий с ГИБДД был задержан. Тогда под страхом того что у него могут изъять машину сразу оплатил 103 штрафа, с августа по декабрь он опять накопил 469 штрафов», – пояснили в УФССП. В итоге приставы нашли автомобиль должника и изъяли его. Только после этого тюменец расплатился по долгам.

На сегодняшний день мужчина продолжает нарушать ПДД, однако штрафы погашает сразу. Уже в 2019 году в добровольный срок он оплатил 13 штрафов.

Тюмень, служба информации

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