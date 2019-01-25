На строящемся в Тобольске заводе погиб мужчина

На строящемся в Тобольске заводе погиб рабочий. ЧП случилось во время разгрузки изоляционного материала. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, 59-летний мастер строительных и монтажных работ упал на землю и ударился головой. Мужчина в тот же день был госпитализирован в ГБУЗ ТО «Областная больница № 3», где от полученной травмы головы скончался, не приходя в сознание 24 января 2019 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая документация, допрошены очевидцы происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В следственном комитете не уточни, о каком объекте идет речь. Самый известный завод, строящийся в Тобольске – это проект «Сибура» – «ЗапСибНефтехим».

Тобольск, служба информации

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