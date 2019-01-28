Тюменца выбросили с 10 этажа из-за женщины, но он выжил

В Тюмени 33-летний ревнивец выбросил 44-летнего соперника с 10 этажа. ЧП случилось в воскресенье, 27 января, в одном из домов на ул. Народной. Молодые люди выпивали в компании женщин и поссорились на почве ревности. Около трех часов ночи один сбросил другого с балкона.

Однако мужчина упал на козырек поликлиники и остался жив. В настоящий момент он находится в больнице, где проходит лечение.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению в совершении данного преступления злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.01.19

Прокуратура требует изменить наказание для грабителя тюменского банка. / На строящемся в Тобольске заводе погиб мужчина. / В Тюмени нашли рекордсмена по нарушению правил дорожного движения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»