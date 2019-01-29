В аварии под Тобольском пострадало 16 человек

В пригороде Тобольска столкнулись грузовик и автобус. Авария произошла вечером 28 января на объездной дороге на ТЭЦ. Как сообщила «Новому Дню» начальник отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова, по предварительным данным, водитель автобуса Higer попытался объехать препятствие (на его полосе из кювета вытаскивали грузовик) и, не убедившись в безопасности маневра выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

В автобусе ехали рабочие одного из Тобольских предприятий. В ведомстве не уточнили, о какой компании идет речь, однако самый крупный работодатель Тобольска – это «Сибур».

В ДТП пострадали 16 пассажиров автобуса. Один из них госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. По ее словам, еще 15 человек обратились в поликлиники сегодня с различными царапинами и ушибами.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 28.01.19

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