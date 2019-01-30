Тюменец искромсал топором машину из-за скандала на парковке

Два тюменца поссорились из-за парковочного места, в результате один порубил топором автомобиль другого. Инцидент произошел в поселке Подъем. 49-летний житель поселка, вернувшись вечером с работы, обнаружил на площадке у своего дома чужую машину.

Рядом стоял хозяин припаркованного автомобиля. Мужчина попросил его отогнать транспортное средство, но получил отказ. Начался конфликт. Хозяин участка ударил оппонента кулаком. Тот ненадолго скрылся, а потом вернулся топором в руках, которым начал кромсать чужую машину.

«Повредив автомобиль, злоумышленник начал высказывать угрозы его владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), – рассказали в УМВД по Тюменской области. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Тюменский район, служба информации

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